Sju tilfelle av mutert virus påvist i Trondheim

Av totalt 21 virusprøvar som er sende til analyse frå dette utbrotet, er det no slått fast at sju av desse er det muterte viruset, skriv Trondheim kommune i ei pressemelding.

Ifølgje Adresseavisen har alle 21 testa positivt for koronaviruset. Overfor avisa seier kommuneoverlege Tove Røsstad at ho ikkje er overraska over at det viste seg å vere snakk om det muterte viruset i det pågåande utbrotet.

– Det var jo ein smitte som høgst sannsynleg kom frå utlandet, og då er det absolutt ei moglegheit, seier ho.

Alle dei smitta er i isolasjon, og kommunen har kontroll på smittesporing og oppfølging av dei smitta og nærkontaktane deira.

– Kommunen set ikkje verk andre tiltak enn å sikre at alle involverte gjer det dei har fått beskjed om i samband med testing, karantene og isolasjon, heiter det.

Trondheims nabokommunar er varsla om utbrotet.

Trondheim kommune har hatt stabilt låge smittetal dei siste vekene. Snittet for den siste veka ligg på fem smitta per dag. Det er same mengda som snittet for dei siste 14 dagane.