VG: AUF i Oslo fekk for mykje i støtte etter å ha gitt opp feil medlemstal

innenriks

Organisasjonen skal ha gitt opp feil medlemstal i to søknader i 2016 og 2017 som gav dei 827.500 kroner i støtte som dei ikkje hadde krav på, skriv avisa.

Bakteppet i saka er dei mange såkalla 10-kronersmedlemmane til Aps ungdomsorganisasjon. VG har tidlegare skrive om korleis AUF har verva tusenvis av medlemmer til berre 10 kroner i medlemsavgift mot normalt 50 kroner. Praksisen er lovleg, men omstridd internt i Ap.

Men for å få tilskot av Oslo kommune, kan ikkje delen 10-kronersmedlemmer vere meir enn 40 prosent av medlemsmassen. Forskrifta til kommunen seier at minst 60 prosent av medlemmene må vere såkalla «tellende medlemmer», som betyr at dei må ha betalt minst 50 kroner i årskontingent og vere under 26 år.

Ulike tal

I 2015 og 2016 fekk Oslo AUF ikkje tilskot fordi delen 10-kronersmedlemmer var for høg. Dei to neste åra endra fylkeslaget kva medlemstal dei gav opp til kommunen, og delen 10-kronersmedlemmer utgjorde ikkje lenger meir enn 60 prosent av medlemsmassen, viser VGs gjennomgang.

Samtidig viser eigne dokument og møteprotokollar frå ungdomspartiet frå dei same åra at dei hadde langt fleire medlemmer enn dei rapporterte inn til støtteordninga.

I søknaden for 2017 gav AUF i Oslo opp å ha 874 medlemmer i 2015. Tilskotet i 2017 var basert på medlemstal frå 2015. Men årsmeldinga viser at dei hadde 2.332 medlemmer i 2015, ifølgje VG.

I søknaden året etter skreiv AUF at dei hadde totalt 711 medlemmer. Den interne årsmeldinga viser likevel at dei hadde heile 1.622 medlemmer totalt.

– Er i prosess

Fylkesleiar i Oslo AUF Varin Hiwa skriv i ein e-post til NTB at fylkeslaget no er i gang med ein grundig gjennom gong av dei tidlegare søknadene til organisasjonen saman med Oslo kommune.

– Vi ønskjer få oversikt over eventuelle uvisser, og dersom noko uregelmessig har skjedd, ønskjer vi å finne ut av dette saman med Oslo kommune og revisor, skriv Hiwa.

Hiwa var ikkje involvert i å sende søknadene som blir omtalte.

Fylkessekretæren som signerte og leverte søknaden med feil medlemstal i 2017, heiter Henrik Dahl Jacobsen (23) og er no bystyrerepresentant for Ap i Oslo. Sentralstyremedlem i AUF, Agnes Viljugrein, leidde Oslo-laget dei to åra søknadene med feil medlemstal vart sende.

Både Jacobsen og Viljurein viser overfor NTB til Varin Hiwas kommentarar i saka.

– AUF i Oslo er no i ein prosess med Oslo kommune om å oppklare kva som har skjedd i denne saka, skriv dei to i kvar sin sms til NTB.

Viljurein er no nestleiar i bydelsutvalet i Gamle Oslo og står på 7. plass på Oslo Aps stortingsliste.

