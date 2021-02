Fakta om koronatiltak for Bergen, Kvam og Ulvik

innenriks

Skular og barnehagar

* Det blir justert opp til raudt nivå i barnehage, barneskule og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. Kommunal smittevernstyresmakt kan vedta å stengje skulane og barnehagane dersom det er nødvendig for å førebu raudt nivå eller dersom smittesituasjonen tilseier det.

* Vidaregåande skule: Det skal innførast digital undervisning på vidaregåande skule, og det skal førebuast overgang til raudt nivå så snart smittesituasjonen tilseier det.

* Universitet, høgskular og fagskular: All undervisning og planlagde arrangement skal utsetjast eller gjerast digitale.

* Lokala ved universitet, høgskular og fagskular blir stengde for alle studentar. Tilsette følgjer reglane for arbeidslivet elles.

Arrangement og arbeidsliv

* Alle arrangement utanfor heimen blir forbodne, både inne og ute, med unntak av gravferder og bisetjingar.

* Digitale arrangement med maksimalt fem personar til stades, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell, er tillate.

* Påbod om heimekontor for alle som kan. Arbeidsgjevarar skal sørgje for at tilsette jobbar heimanfrå så langt det er praktisk mogleg. Arbeidsgjevarar skal kunne dokumentere at beskjed om korleis dette skal gjennomførast i verksemda er gitt til dei tilsette.

* Skjenkestopp

* Plikt til å bruke munnbind i visse situasjonar

* Butikkar blir stengde med unntak av:

– Matbutikkar, inkludert kioskar, helsekost og andre som i hovudsak omset matvarer.

– Apotek

– Bensinstasjonar

– Utsalsstader for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr

– Salsverksemd til landbruk og dyreproduksjon

– Lager- og grossist-delen i forretningar som sel til handverksverksemd og liknande.

– Bandasjistar

– Optikarar

– Vinmonopolet.

* Stans i breiddeidrett for barn og vaksne.

* Stans i andre fritidsaktivitetar (kor, korps, teater o.l.)

* denne/dette/desse verksemder og stader skal halde stengt:

– Serveringsstader, men det er tillate med take away

– Treningssenter

– Symjehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknande

– Tru- og livsynsshus, med unntak ved gravferder og bisetjingar

– Bibliotek

– Underhaldningsparkar, bingohallar, spelehallar, leikeland, bowlinghallar og tilsvarande stader der det går føre seg underhaldnings- og fritidsaktivitetar

– Museum

– Kino, teater, konsertstader og tilsvarande kultur- og underhaldningsstader.

Andre tilrådingar

* Alle bør unngå besøk heime og samankomstar i eigen heim. Unntak frå tilrådinga er nødvendige heimetenester og besøk hjå personar som er i den siste fasen til livet. Åleinebuande kan ha besøk av eller gå på besøk til éin til to faste venner eller éin fast husstand. Barn i barnehagar og barneskular kan ha besøk frå eigen kohort.

* Det er ikkje rådd mot å reise til hytta utanfor eigen kommune. Men tilrådinga er å berre reise saman med medlemmer frå eigen husstand, og ikkje ta imot besøk. Alle innkjøp bør gjerast i eigen kommune før avreise

* Skianlegg kan halde ope under føresetnad av at smittevernreglar blir overhalde.

* Frisørar og andre éin-til-éin-verksemder kan halde ope med forsterka smitteverntiltak.

* Kommunane og fylkeskommunane bør ha forsterka tiltak i kollektivtransporten.

Kilde: Helsedepartementet

