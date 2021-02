Smitteutbrot blir knytt til to store byggjeplassar i nærleiken til bybanen i Bergen

innenriks

-Begge utbrota blir rekna som uoversiktlege, uavhengig av kvarandre, opplyste Valhammer (Ap) på pressekonferanse søndag formiddag.

Kommuneleiinga fryktar no at det kan oppstå massespreiing ut frå begge utbrota, og understrekar at situasjonen er uoversiktleg.

Sjølv om talet på smittetilfelle ikkje er så store er bekymringa knytt til byggjeplassen på Fantoft stasjon stor.

– Dette er eit knutepunkt og her er det kanskje fleire enn 100 moglege nærkontaktar, opplyser byråd for eldre og helse, Beate Husa (KrF).

Til saman er det oppdaga 16 tilfelle av det britiske muterte viruset og sju tilfelle av den sørafrikanske varianten. Regjeringa har innført strenge smitteverntiltak, som betyr nærast nedstenging av Bergen, Kvam og Ulvik, og dessutan skjerpa tiltak for ytterlegare ti kommunar.

Til Bergens Tidende seier entreprenøren ved byggjeplassen at dei så langt veit om fem arbeidarar som har fått påvist koronasmitte, nokre av dei med den sørafrikanske mutasjonen.

– Eg kan stadfeste at fleire av smittetilfella er tilknytt byggjeplassen vår ved Fantoft stasjon. Det er ein stor byggjeplass, og vi oppdaga smitte onsdag førre veke, seier dagleg leiar i Lars Jønsson AS, Tim Helge Sætre.

Fredag vart byggjeplassen meir eller mindre stengt.