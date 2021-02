Virke: 39.000 tilsette blir ramma av krisetiltak rundt Bergen

innenriks

Tal frå Virke viser at det jobbar 180.000 i handels- og tenestenæringa i kommunane som no er ramma av dei strenge smitteverntiltaka.

Av desse jobbar 39.000 i verksemder som må halde stengt og 15.000 av desse igjen har ikkje moglegheit til å jobbe frå heimekontor.

– Håpet vårt er at stenginga varer kortast mogleg, fordi verksemdene i handels- og tenestenæringa har vist at dei er gode på smittevern, og ser fram til å starte opp igjen så raskt som mogleg med trygge smitteverntiltak, seier administrerande Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Han seier at når det er behov for smitteverntiltak, må òg kompensasjonstiltaka vere på plass og etterlyser at ansvaret for verksemder for permisjonsperioden må reduserast til to dagar.

(©NPK)