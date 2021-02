Ap: – Overraskande at Melby ikkje lyttar til faglege råd

innenriks

– Det er overraskande at Guro Melby ikkje lyttar til dei faglege råda om å avlyse eksamen heilt, seier utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg i Arbeidarpartiet til NTB.

Han er ikkje fornøgd med at Melby vel å behalde munnleg eksamen for elevar i 10. klasse og VG3. Bakgrunnen for avlysinga er mellom anna at det har vore store forskjellar i undervisninga elevane har fått, på grunn av store forskjellar i lokale tiltak.

– Då blir ikkje eksamen rettferdig, seier Tvedt Solberg.

Han meiner Melby burde lytta til instansane som meinte munnleg eksamen òg burde avlysast av den grunnen.

Leiaren i elevorganisasjonen Kristin Schulz seier til NRK at ho er glad for at skriftleg eksamen er avlyst, men er samd med Tvedt Solberg i at også munnleg eksamen burde vorte avlyst.

(©NPK)