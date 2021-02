Arbeidarpartiet legg fram nytt programutkast

innenriks

Programforslaget skal behandlast og vedtakast endeleg på Arbeidarpartiets landsmøte 15.–17. april.

Det er partileiar Jonas Gahr Støre sjølv som har leia programarbeidet.

Det nye programutkastet inneheld ny politikk knytt til maritim sektor og nye formuleringar om politikk for personar med funksjonsnedsetjingar og for aktive eldre. Det er òg komme inn punkt om rasisme og diskriminering, rehabilitering, dyrevern og friluftsliv.

Førsteutkastet vart lagt fram i september i fjor. Det inneheldt tre dissensar. Alle tre har vorte med over i andreutkastet, og det blir dermed opp til landsmøtet å avgjera kva Arbeidarpartiets politikk skal vera:

* Det eine punktet som har splitta, er den såkalla iskanten, det vil seia grensa for kor langt nord det skal vera tillate med petroleumsaktivitet. Der går fleirtalet inn for å behalda dagens grense, medan eit mindretal vil trekkje grensa lenger sør.

* I abortspørsmålet går fleirtalet inn for å greie ut eit alternativ til dagens nemndsystem for kvinner som ønskjer abort mellom veke 12 og veke 18. Mindretalet går inn for å avvikla nemndene.

* Den siste dissensen gjeld atomvåpenpolitikken. Der går mindretalet inn for å signere FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

