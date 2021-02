Boreal-ferje segla 23 turar med sprekk i baugen

innenriks

31. juli 2019 kolliderte MS Jernøy med ein jernbåt i hamna i Bodø, skriv Nationen.

Kollisjonen skapte ein sprekk i skroget, som ifølgje ein medlem av mannskapet var cirka 25 centimeter lang og to centimeter høg. I ein e-post til Sjøfartsdirektoratet skreiv reiarlaget likevel at det berre dreidde seg om motorproblem, og at ulykka derfor ikkje vart verdsett som rapporteringspliktig. Selskapet innrømmer feilen overfor Nationen.

Sprekken i skroget vart reparert først 23.–24. august same år. I perioden mellom ulykka og reparasjonen segla hurtigbåten 23 turar, nokre av dei over Vestfjorden mellom Bodø og Svolvær. Reparasjonen vart meld inn til Sjøfartsdirektoratet 30. september.

16. desember fekk heile Boreal Sjø seglingsnekt langs norskekysten av Sjøfartsdirektoratet. Den gong gjekk direktoratet ut med fleire andre døme på at reiarlaget ikkje hadde meldt skadar eller gjennomført risikovurderingar etter skadar. Seglingsnekten varte berre nokre timar, før dei fekk mellombels løyve til å segle igjen.

(©NPK)