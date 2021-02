Ekspertutval: Prosessindustrien kan halvere utsleppa

innenriks

Ekspertutvalet Prosess 21 vart oppnemnde av Nærings- og fiskeridepartementet i 2018. No legg utvalet fram sluttrapporten sin.

Der kjem det fram at norsk prosessindustri kan dobla eksporten innan 2030, samtidig som utsleppa av klimagassar blir meir enn halverte. Utvalet foreslår meir enn 100 tiltak og tilrådingar for å sørgje for at dette skjer.

– Eitt av desse er at vi foreslår ein avtale mellom industrien, partane i arbeidslivet og politiske styresmakter om å byggja grøn industri. Ein breitt forankra industriavtale vil gi ei heilskapleg og felles plattform for den norske prosessindustrien i framtida som vil forplikte alle partar og vera meir føreseieleg, seier Håvard Moe, leiar av styringsgruppa for Prosess 21 og teknologidirektør i Elkem, i ei pressemelding.

Eit viktig vegkart, meiner statsminister Erna Solberg (H).

– Industrien har ei sentral rolle i den berekraftige økonomien i framtida, seier ho.

Prosessindustrien sysselset 25.000 personar i Noreg og omset for 200 milliardar kroner per år. Den står for 18 prosent av eksporten av fysiske varer frå Noreg.

Sidan 1990 har utsleppa i prosessindustrien falle med 41 prosent, medan verdiskapinga har auka med 56 prosent berre sidan 2005.

