Helsebyråd om byggjeplass med utbrot: – Dei sanitære forholda er ikkje optimale

innenriks

– Det er forhold ved arbeidsplassen som bidreg til bekymringa som gjer at vi fryktar at dette kan vere ei massespreiingshending. Det handlar mellom anna om sanitære forhold, seier helsebyråd Beate Husa (KrF) i Bergen til NTB.

Ho vil ikkje seie konkret kva det dreier seg om, men utdjupar ved å seie at dei «sanitære forholda ikkje er optimale».

– Det er ei stor uro her som er grunnen til at vi har trykt på knappen og bede om tiltak fordi såpass mange personar er involverte, og det er forhold ved denne arbeidsplassen som gjer oss spesielt bekymra, seier Husa.

Det er selskapet Lars Jønsson AS som har ansvar for byggjeplassen. Prosjektleiar Thormod Jønsson seier at han er usikker på kva helsebyråden meiner er optimale forhold på ein byggjeplass.

– Men det eg kan seie er at dette er ein veldig ordentleg byggjeplass. Vi har gode sanitærforhold som er i tråd med reglane som gjeld. Vi har òg gjort tiltak utover dette for å sikre oss, seier han.

Stengde ned

Søndag vedtok regjeringa å innføre strenge tiltak i Bergen og fleire andre kommunar på Vestlandet som følgje av smitteutbrot med muterte og meir smittsame variantar av koronavirus.

I Bergen blir utbrotet med den sørafrikanske mutanten i stor grad knytt til byggjeplassen Fantoft stasjon.

– Det er ein byggjeplass der det blir bygd leilegheiter. Det er potensielt mange som kan vere smitta. Det kan vere opptil 100 nærkontaktar. Dette er òg eit knutepunkt med ein bybanestasjon og butikkar i nærleiken, og vi er bekymra for at fleire kan ha komme i kontakt med personar med smitte, seier helsebyråden.

– Smittevernet har vore bra

Prosjektleiar Thormod Jønsson seier at dei gir tydelege tilrådingar om bruk av munnbind på alle stader med trengsel på byggjeplassen, og at dei har delt opp lunsjtider og eterom, slik at færrast mogleg har kontakt med kvarandre. Dei har òg ein instruks om desinfisering av eteplassane mellom kvart skift.

– Eg meiner smittevernet har vore bra. Samtidig har vi veldig få instruksar å halde oss til frå kommunen og styresmaktene. Men vi føler at vi gjer det vi kan gjere, seier han.

I etterkant av utbrotet er heile byggjeplassen stengt. Alle som jobba på prosjektet, vart umiddelbart kontakta og pålagd testing, fortel Jønsson.

– Ved gjenopning vil vi innføre ytterlegare tiltak, med forskoven arbeidstid, og eit eksternt firma for desinfisering av ete- og skifteområdet, og dessutan kontaktpunkt i bygget, seier han.

Jønsson påpeikar at det er ikkje slik at alle handverkarar er stasjonære på ein byggjeplass.

– Fleire jobbar på ulike byggjeplassar for ulike entreprenørar. Vi vil derfor komme med ei sterk oppmoding til alle andre entreprenørar om også å masseteste på byggjeplassane sine, seier han.

Testar mange

Det er allereie påvist eit samband mellom utbrotet på Fantoft stasjon og ein annan byggjeplass, Kronstad stasjon, som kommunen òg jobbar med å kartleggje.

– Byggjeplassen på Fantoft stasjon har mange tilsette, medan den på Kronstad er meir avgrensa. Der held ein på å ferdigstille eit bustadprosjekt og det er langt færre arbeidarar der, seier helsebyråd Husa.

Ho har ikkje uttalt seg om forholda på Kronstad stasjon.

Det første tilfellet av den sørafrikanske koronavirusvarianten vart påvist i Bergen 31. januar. Det var eigentleg ei prøve frå tre veker tilbake i tid, noko som kan tyde på at smitten har vore i byen over lengre tid.

Fredag ettermiddag slo kommuneleiinga alarm etter at dei fekk tilbake ytterlegare åtte prøver som viste det sørafrikanske mutantviruset. Dei jobbar no med å få kartlagt alle som arbeider på byggjeplassen på Fantoft stasjon.

– Vi har testa mange og har oppmoda alle til å teste seg. Det kom fem nye positive prøver søndag som skal analyserast vidare for det sørafrikanske mutantviruset, seier Husa.

(©NPK)