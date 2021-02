Helsebyråden håpar inngripande tiltak i Bergen ikkje vil vare lenge

innenriks

Bergen er ramma av villsmitte av både det britiske og det sørafrikanske viruset samtidig. Smittenivået har vore lågt over lengre tid i kommunen, men det vart nærast over natta innført svært inngripande tiltak for å få oversikt over den potensielt alvorlege smittesituasjonen.

Husa seier til NTB det blir nokre avgjerande dagar framover og håpar at det er ei mykje mindre hending enn kommunen fryktar.

– Vi har eit håp om at dette utbrotet ikkje er så stort og alvorleg som vi kan frykte. Det veit vi først når det har gått nokre dagar, og vi har komme lenger i kartlegging og har fått fleire svar på prøvene til dei som har testa seg.

– Det er vanskeleg å seie kor langvarig dette blir. Eg ser at ein har gjort gode erfaringar knytt til utbrota i Nordre Follo og Halden, der ein klarer å slå ned smittespreiinga raskt. Eg håpar at det blir fasiten her òg, seier ho.

Utbrotet med den sørafrikanske mutanten blir i stor grad knytt til byggjeplassen Fantoft stasjon. Det er òg ei tilknyting til ein mindre byggjeplass, Kronstad stasjon.

Husa ventar fleire smittetilfelle tilknytt Fantoft stasjon dei neste dagane.

– Vi må jobbe intensivt med å få kartlagt situasjonen både for dei som har fått påvist smitte no, og dei som kan bli påvist dei næraste dagane. Det kan potensielt bli ein stor jobb.

(©NPK)