Lektorlaget om at munnleg eksamen skal gjennomførast: Eit klokt kompromiss i ei vanskeleg sak

innenriks

I ei pressemelding skriv lektorlaget at dei meiner avgjerda til regjeringa er eit klokt kompromiss i ei vanskeleg sak.

Måndag vart det klart at skriftlege eksamenar og mange munnlege eksamenar på ungdomsskulen og vidaregåande skule blir avlyste på grunn av smittesituasjonen, men at munnleg eksamen blir gjennomført for avgangselevane i 10. klasse og VG3.

Norsk Lektorlag meiner dette er ein viktig motivasjon for elevane, som får erfaring med å jobbe systematisk fram mot eksamen. For nokre elevar kan eksamen vere ein viktig sistesjanse for å få vitnemål.

– Eg er glad for at Melby har lytta til Lektorlaget i denne saka. Det er òg klokt av Melby å tydeleg anerkjenne at balansen mellom standpunktvurdering og eksamen skal haldast oppe, seier leiar for Norsk Lektorlag, Rita Helgesen.

(©NPK)