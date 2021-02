Melby: Absolutt rettferd for studieopptak vanskeleg å oppnå

innenriks

For andre år på rad blir skriftleg eksamen for avgangselevane på vidaregåande skular avlyst som følgje av koronasituasjonen.

Nyheita gjer at tidlegare avgangskull fryktar at det blir vanskelegare å komme inn på studiar. I fjor hadde avgangselevar på vidaregåande skule rekordhøgt snitt, og avlyste eksamenar var ein del av forklaringa. Likevel trur kunnskapsminister Guri Melby (V) at avgjerda er den mest optimale.

– Eg trur nesten uansett kva løysing vi hadde valt, så ville nokon ha opplevd det som urettferdig. Hadde vi gjennomført eksamen, hadde elevar som synest dei har mangelfull undervisning, opplevd det som urettferdig. Vurderinga mi er at den løysinga vi har landa på, er den som gir mest rettferd. Så trur eg vi må leve med i denne pandemien, at vi ikkje får løysingar som er heilt optimale for absolutt alle til kvar tid, seier Melby.

Krev tiltak

Thea Sund Jacobsen (20) er blant ungdommane som har etterlyst tiltak for kulla som fullførte vidaregåande skule med eksamenskarakterar før koronapandemien.

– Eg forstår at det er vanskeleg å ønskje at ingen skal komme uheldig ut av situasjonen. Når det er sagt, rammar avgjerda om avlysing av eksamen langt fleire enn berre «koronakulla», og det meiner eg må speglast i avgjerda som blir teken, seier Jacobsen til NTB.

– Eg har stor forståing for at eksamen blir avlyst i år, men bodskapen min er at vi skal konkurrere om dei same studieplassane på likt grunnlag, noko det i skrivande stund ikkje har komme tiltak for å sikre, seier ho.

Melby peikar på at sjølv om snittet i fjor var rekordhøgt, har snittet gått litt opp år for år.

– Vi veit ikkje enno kva som skjer med vitnemåla til dei som går ut av vidaregåande skule. Det er framleis fire månader igjen. Det som er viktig for meg, er at vi har ein god prosess saman med skulane og elevane for å kvalitetssikre det vitnemålet mest mogleg. Det er viktig at dei får karakterar som reflekterer kompetansen deira, seier kunnskapsministeren.

Open for tiltak

Jacobsen foreslår å stryke eksamenskarakterane til alle kull som må konkurrere med «koronakulla» i kvoten som søkjer studium med førstegongsvitnemål.

– Ein kjem ikkje unna at majoriteten går ned i karakter på eksamen, og dermed seier det seg sjølv at det er ein fordel å søkje seg til høgare utdanning utan eksamenskarakterane. Eg meiner det er ekstremt urettferdig om to av tre kull skal ha ein fordel i opptaksprosessen, utdjupar ho.

På pressekonferansen på måndag vart kunnskapsministeren spurt om det kunne vere aktuelt å forlengje perioden for å søkje høgare utdanning på kvoten for førstegongsvitnemål i staden for på ordinær kvote. Noko tydeleg svar vart ikkje gitt.

– Vi er sjølvsagt opne for å vurdere tiltak knytt til opptak, men eg er òg veldig redd for at ein skal byrje å lage særordningar. Då dukkar det fort opp nokon andre urettferder i ein annan ende. Så eg trur det viktigaste er å gjere ein god jobb med å sikre at kvaliteten på det vitnemålet elevane kjem ut med, er god og at det er karakterar som reflekterer det elevane har lært, svarte Melby.

