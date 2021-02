Naboane tapte Utøya-søksmålet

innenriks

– Konflikten rundt minnestaden har vore ei stor påkjenning for mange, og vi håpar at avgjerda til tingretten no bidreg til ro rundt saka, seier generalsekretær Sindre Lysø i AUF kort tid etter at dommen vart offentleggjord.

Ringerike tingrett har lagt større vekt på omsyn som taler for å etablere ein minnestad på Utøyakaia enn dei negative verknadene minnestaden kan få for saksøkjarane, ifølgje Rett24.

– Saksøkjarane har openbert rett i at dei uforskyldt må bere belastningane ved å få ein nasjonal minnestad i nærområdet sitt. Retten har forståing for at dette opplevast som urimeleg. Dette er likevel ikkje avgjerande, skriv retten i dommen.

Sterk motstand

Oppføringa av ein minnestad på Utøyakaia etter 22. juli-terroren har møtt svært sterk motstand blant naboane. Konflikten har gått føre seg i fleire år, og fekk det førebelse toppunktet før nyttår, då 16 naboar saksøkte staten og AUF for å få stansa minnestaden.

Dei meiner oppføringa er rettsstridig etter nabolova og i strid med menneskerettane, og kravde derfor at tiltaket blir forbode.

Mange av saksøkjarane var med og redda ungdommar under terrorangrepet. Dei fryktar at ein minnestad som ligg tett på der dei bur, vil føre til retraumatisering og psykisk skade. Naboane ønskjer at minnestaden skal bli plassert lenger unna nabolaget.

– Betyr enormt mykje

– AUF er fornøgd og letta over dommen til tingretten. Ein nasjonal minnestad på Utøyakaia betyr enormt mykje for etterlatne, overlevande og pårørande etter 22. juli. Avgjerda betyr at minnestaden kan stå klart til tiårsmarkeringa 22. juli i år, seier Lysø.

Etableringa av ein minnestad etter 22. juli-tragedien må seiast å ha minst like stor samfunnsmessig betydning som andre inngripande offentlege tiltak, som til dømes etablering av vegar og vindkraftanlegg, meiner retten. Minnestader etter store tragediar kan ikkje bli underlagt strengare naborettslege vilkår enn andre samfunnsmessige tiltak utan slik tragisk bakgrunn, ifølgje domstolen.

– Eg har ikkje snakka med klientane enno. Eg sit og les dommen no, seier advokat Ole Hauge Bendiksen, som har representert saksøkjarane, til NTB. Han vil gi sine kommentarar først seinare måndag.