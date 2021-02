innenriks

Politimannen som fekk vådeskotet mot seg, fekk mindre skadar. Spesialeininga for politisaker har no avgjort at politimannen blir pålagd eit førelegg på 10.000 kroner, skriv VG.

Dei meiner politimannen har opptredd aktlaust med skytevåpen og at åtferda hans var eigna til å setje andres liv og helse i fare.

Spesialeininga har konkludert med at politimannen som skaut vådeskotet, ikkje hadde forsikra seg om at våpenet var uladd etter at han hadde tømt det før nedlåsing.

