Senterungdommen vil fjerne all ulv i Noreg

innenriks

I ei pressemelding skriv Senterungdommen at det er betre å «skyte ulven enn å frakte den hit og dit». Saka vart først omtalt i Oppland Arbeiderblad.

– Den er køyrd i helikopter både hit og dit. Vi meiner dette berre er tull og at det beste for landet er at vi skyt ulven i staden for, seier Senterungdommens leiar Torleik Svelle.

Svelle utdjupar saka overfor NRK:

– Vi har lyst til å setje vanlege folks interesser, beiting og landbruket først, og prioritere dette over ulven. Då er vi nøydde til å drastisk redusere talet på ulv ned til null, seier Svelle.

Han seier vedtaket ikkje er forankra med Senterpartiet.

– Vi er ikkje så langt unna Sp, dei har òg sagt at dei ønskjer seg ei heil ny rovdyrforvaltning der dei høyrer på folk, og legg stortingsviljen til grunn. Så at vi skal klare å komme til ei semje, er eg sikker på, seier Svelle.

Naturvernforbundet meiner det er trist at eit ungdomsparti ønskjer å utrydde ein art.

– Eg synest det er trist at Senterungdommen har vedteke at dei ikkje vil ha ulv i det heile i Noreg. Det er ei naturforvaltning som er prehistorisk, seier generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet.

