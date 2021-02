Skriftlege eksamenar på ungdomsskular og vidaregåande skular blir avlyste

innenriks

Det kunngjorde Kunnskapsdepartementet måndag.

– Vi skulle veldig gjerne ha gjennomført alle eksamenar som planlagt. Det har vore til dels svært ulikt tilbod om opplæring for elevane dette skuleåret, noko som gir eit ulikt vurderingsgrunnlag. Ein felles og lik skriftleg eksamen er derfor ikkje lenger ei eigna prøving av kva elevane har lært, seier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Avgangselevane får ta munnleg eksamen

Munnleg eksamen blir gjennomført for avgangselevane i 10. klasse og VG3. Alle privatistar får òg gjennomføre eksamen, fordi dei ikkje har andre vurderingsgrunnlag. Andre elevar med behov for å gjennomføre eksamen for å få vitnemål eller fag- og sveinebrev, og dessutan elevane med rett til ny, utsett og særskild eksamen, får òg gjennomføre eksamen som normalt.

Alle munnleg-praktiske og praktiske eksamenar blir avlyste. Melby seier avlysingane har vore gjenstand for nøye vurderingar, der ein har lytta til mange innspel både for og imot avlysing.

Ap: Burde gått lenger

Både Elevorganisasjonen og fleire opposisjonsparti meiner likevel Melby burde gått eit skritt lenger, og avlyst munnlege eksamenar i tillegg til dei skriftlege.

– Det er overraskande at Melby ikkje lyttar til dei faglege råda om å avlyse eksamen heilt, seier utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg i Arbeidarpartiet til NTB.

Eksamen i grunnskulen og vidaregåande skule vart heilt og fullstendig avlyst våren 2020, med unntak av privatisteksamenar. Den gongen hadde alle elevar i heile landet vore på heimeskule gjennom mars og april. I år er det store forskjellar i ulike delar av landet. Elevar i Oslo har til dømes stort sett vore på heimeskule sidan november.

