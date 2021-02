Slalåmkøyrarar blir bedne om å teste seg etter mutantutbrot i Nittedal

innenriks

Oppmodinga kjem etter eit mogleg utbrot av den britiske virusmutasjonen i kommunen. I helga testa 14 personar positivt for viruset, og gjennom måndagen kom det ni ny tilfelle. Førebelse analysar av to av testane viser at desse er av den britiske varianten, ifølgje NRK.

– Vi har fått køyrt nokre hurtigtestar som viser at smitteprøvene frå Hakadal i helga inneheld UK-varianten, seier fungerande ordførar Inge Solli (V) til avisa Varingen.

Hurtigtestane er noko uvisse, men sidan viruset har spreidd seg så raskt, reknar han det som sikkert at Hakadal har fått den britiske varianten å hanskast med.

Kommunen har enno ikkje funne ut kvar smitten kjem frå, opplyser Solli til NTB.

Smittetilfella i helga blir knytt til Kirkeby skule og Hakadal ungdomsskule. På Kirkeby er det no sett opp ein mobil teststasjon, og dermed er testkapasiteten dobla.

(©NPK)