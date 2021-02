innenriks

Munnleg eksamen for avgangselevar i vidaregåande skule blir ikkje avlyst no, og det blir planlagt å gjennomføre munnleg eksamen for desse elevane, ifølgje TV 2s opplysningar.

Måndag klokka 11 vil kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) informere om eksamenane i vår på ungdomsskular og vidaregåande skular.