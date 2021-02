UDI innvilga nesten 19.500 statsborgarskap i fjor

innenriks

Dei aller fleste av dei som fekk norsk statsborgarskap i fjor, kjem frå land i Asia og Afrika, viser ferske tal frå Utlendingsdirektoratet (UDI).

Dei nye norske statsborgarane kjem frå vel 100 ulike land, men om lag ein av tre nye statsborgarar er opphavleg frå afrikanske land. Somaliske borgarar toppar lista i fjor med 3.000 innvilga statsborgarskap, som er like mange som i 2019. Deretter følgjer eritreiske borgarar med 2.700 innvilgingar, som er nesten dobbelt så mange som året før.

Som hovudregel må ein ha hatt sju års lovleg opphald i Noreg før ein kan søkje om norsk statsborgarskap.

I tillegg til dei som fekk norsk statsborgarskap, fekk om lag 18.000 personar permanent opphaldsløyve i Noreg i fjor. Det er 2.500 færre enn året før.

Her toppar syriske borgarar lista med vel 6.000 opphaldsløyve, eritrearar er på andreplass med 2.220, deretter følgjer somaliarar med 1.500 opphaldsløyve. 90 prosent av dei som søkte om permanent opphaldsløyve fekk ja på søknaden.

Frå nyttår 2020 vart det opna for at tidlegare norske borgarar, som mista det norske statsborgarskapet då dei fekk statsborgarskap i eit anna land, kan få tilbake dei gamle norske statsborgarskapa sitt. Det gjorde at talet på søknader om norsk statsborgarskap auka kraftig og i fjor sommar var køen av søkjarar på rundt 40.000, ifølgje UDI.

(©NPK)