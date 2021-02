Utbrotet på Sjukehuset Østfold kjem av mutert virus

innenriks

– Vi har no gjort så mange analysar at vi er trygge på at analyseresultata våre er korrekte, seier Anne Palacios, avdelingssjef ved senter for laboratoriemedisin, til Moss Dagblad.

Sjukehuset har venta på svar frå Folkehelseinstituttet (FHI), men sidan sjukehuset sende prøvene som ordinær post, og ikkje med bod, er prøvene enno ikkje analyserte hos FHI.

Dei har derimot sjølv teke i bruk ein PCR-test for å påvise muterte variantar av viruset. Det er desse testane som har vist at det er snakk om den britiske mutanten.

Dei smitta er knytt til ortopedisk avdeling ved klinikk for kirurgi på Kalnes.

