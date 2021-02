Bergen kommune jobbar med lokal forskrift for å stengje ned byggjeplassar

innenriks

Ei lokal forskrift kan bli innført allereie tysdag kveld.

Kommunen fekk måndag nei frå nasjonale styresmakter på førespurnaden sin om at den nasjonale forskrifta som stengjer ned verksemder, også skulle omfatte byggjeplassar.

Helsebyråd Beate Husa (KrF) seier på ei pressebrifing tysdag ettermiddag at ho er skuffa over at dei fekk nei på førespurnaden.

Utkastet til lokal forskrift finst no hos politiet, og det er sett ein behandlingsfrist til klokka 16. Deretter vil byrådet samlast for å få inn eventuelle endringar i forskrifta.

Det har vore møteverksemd med byggjenæringa både måndag og tysdag, opplyser Husa.

Bergen og ei rekkje nabokommunar har innført strenge smitteverntiltak for å handtere utbrot både med den britiske og den sørafrikanske virusmutasjonen. Smitteutbrotet er i stor grad knytt til byggjeplassane Fantoft stasjon og Kronstad stasjon.

Tysdag er det påvist 37 nye tilfelle av mutantvirus i Helse Bergens føretaksområde, som omfattar 18 kommunar. Kvar tredje positive prøve i Helse Bergen er den britiske virusvarianten, medan den sørafrikanske utgjer 3,6 prosent.

