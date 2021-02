Byrådsleiar krev kontroll over Oslo-tiltak

innenriks

– Eg er oppriktig bekymra for om Oslo no nærmar seg eit brestepunkt, sa byrådsleiaren på ein pressekonferanse tysdag.

Éin time tidlegare vedtok regjeringa at dei såkalla ring 1-tiltaka, som er det strengaste tiltaksnivået, skal vidareførast i Oslo.

Til NTB seier Johansen at han er innforstått med at desse tiltaka vil vare til onsdag neste veke, men at han har gitt klar beskjed til helseminister Bent Høie (H) om at frå då av vil Oslo sjølv ha kontrollen.

Men det er ingen strid mellom byrådet og regjeringa om dette, påstår han.

– Eg har sendt ei melding til Høie om at det er meir formålstenleg at vi overtek sjølve, og han er heilt samd i dette, seier Johansen.

Byrda bekymrar

Tysdag var det nøyaktig tre månader sidan Oslo stengde ned 9. november. Det går ei klar grense for kor mykje innbyggjarane greier å bere, påpeikar byrådsleiaren.

– Vi ser altfor godt at tiltaksbyrda er for tung. Oslo-folk betaler ein høg pris for pandemien, seier byrådsleiaren, som meiner at tiltaka og smittetrykket no ikkje står i forhold til kvarandre.

– Vi får no massivt med tilbakemeldingar når det gjeld folks psykiske helse, seier han.

Johansen varslar samtidig at det vil komme ei ny vurdering av tiltaka neste veke.

– Eg håpar at vi gradvis og kontrollert kan lette opp. Men det kan jo hende vi blir tvinga til å innføre endå strengare tiltak, seier han og viser til den uføreseielege situasjonen som dei muterte virusvariantane fører med seg.

Sjekkar mutantar

Fleire tilfelle av både den britiske og den sørafrikanske varianten er oppdaga i Oslo. Alle koronatestar som blir tekne i Oslo, blir no sjekka for desse mutantane.

– Viss det viser seg at det ikkje er meir auke enn det vi har sett, har vi god kontroll, og då kan vi gradvis og kontrollert gjenopne.

Det er uaktuelt for Oslo å skulle liggje på nærast null smitte før tiltaka kan lettast på, slår Johansen fast. Han meiner òg det er svært krevjande å kommunisere ut til befolkninga at Oslo framleis må ha sosial nedstenging sjølv om smittetala har sokke drastisk den siste tida.

– Det er eit paradoks, seier han.

– Prekært

Johansen reagerer òg sterkt på at Oslo no ligg heilt nede på 197.-plass av norske kommunar når det gjeld vaksinegrad.

– Det meiner eg rett og slett ikkje står i forhold til den trusselen vi møter her og dei tiltaka nasjonale helsestyresmakter meiner oslofolk må leve med, seier Johansen, som fleire gonger har bede om at Oslo får ein større del av vaksinane.

– Vi burde vore på 1.-plass. Det aller viktigaste er å få inn fleire vaksinedosar, men det nest viktigaste er ein meir rettferdig vaksinestrategi. Eg vil dytte på alt eg kan, slår han fast og viser til at mange kommunar som knapt har hatt smitte, no er i gang med vaksinasjon av folk i 60-åra.

Smittetrykket i Oslo er no nesten dobbelt så høgt som det nasjonale gjennomsnittet. Dei ulike mutantutbrota den siste tida har gjort saka endå meir prekær, særleg i bydelar i Oslo der folk bur tett.

– Vi har eit tidsvindauge no der vi framleis kan rekke å vaksinere før dei nye muterte virusa får spreidd seg og teke over, seier byrådsleiaren.

Gult nivå på vidaregåande

Etter tre månader på raudt nivå fekk elevar ved Oslos vidaregåande skular ei lita gladmelding tysdag. Dersom smitten held seg på eit lågt nivå, vil det bli innført gult nivå frå måndag av. Ei endeleg avgjerd blir tatt før helga.

Barnehagar, barneskular og ungdomsskular i hovudstaden gjekk tilbake til gult nivå førre veke.

