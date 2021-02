Byrådsleiaren vil sjølv ha kontroll over Oslo-tiltak

innenriks

Han varslar at Oslo no ønskjer å sjølv ha kontrollen over tiltaka. Nasjonale tiltak bestemt av regjeringa gjeld òg for Oslo for tida.

Sjølv eitt år etter at koronaviruset kom til landet, følgjer dei aller fleste samvitsfullt råd, reglar og tilrådingar, framheva Johansen på ein pressekonferanse tysdag – på dagen tre månader etter nedstenginga av byen.

Det er uaktuelt for Oslo å skulle liggje på nærast null smitte før tiltaka kan lettast på, seier han.

– Vi ser altfor godt at tiltaksbyrda er for tung. At folk no har levd lenge nok i ein stengd by. Eg er oppriktig bekymra for om Oslo no nærmar seg eit brestepunkt, seier byrådsleiaren.

– Prekært

Han reagerer òg på at Oslo har hamna heilt nede på 197.-plass av norske kommunar for vaksinegrad.

– Det meiner eg rett og slett ikkje står i forhold til den trusselen vi møter her. Det står ikkje i forhold til dei tiltaka nasjonale helsestyresmakter meiner oslofolk må leve med, seier Johansen på ein pressekonferanse tysdag.

Byrådsleiaren meiner forholdsmessigheit må vere styrande for vaksinasjon og viser til at mange kommunar knapt har smitte, men er i gang med vaksinasjon av folk i 60-åra.

– Dei nye variantane av viruset har gjort spørsmålet om fordeling av vaksinar endå meir prekært. Vi har eit tidsvindauge no der vi framleis kan rekke å vaksinere før dei nye muterte virusa får spreidd seg og teke over, seier Johansen.

Gult nivå på vidaregåande

Oslo planlegg å gå frå raudt til gult nivå i vidaregåande skular frå måndag av. Ei endeleg avgjerd fattast før helga.

– Vi førebur oss, per i dag, for å gå til gult nivå i vidaregåande skule frå førstkommande måndag, men vil komme tilbake til endeleg avgjerd før helga, seier Johansen.

– Andre lettar blir vurderte løpande, og kjem til å bli innført gradvis og kontrollert. Det betyr at vi ikkje slepper opp frå ein dag til ein annan, men gradvis rører oss mot ein opnare by, seier han.

Barnehagar, barneskular og ungdomsskular i hovudstaden gjekk tilbake til gult nivå førre veke. Oslo har vore sosialt nedstengt sidan 9. november.

