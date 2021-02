innenriks

– Det har vore eit veldig krevjande lende å søkje i, sa Mari Stoltenberg i politiet som har leia leitearbeidet i skredområdet tysdag.

To av dei tre resterande sakna vart funne tysdag ettermiddag, etter at politihundar markerte.

Stoltenberg rosar arbeidsorganiseringa – politihundar, leitepersonell og maskinell kraft – og meiner det var avgjerande for at dei to som no er funne, kunne lokaliserast under så vanskelege omstende.

