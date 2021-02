Folk flest etterlyser høgare vaksinetempo

innenriks

Norsk koronamonitor frå Opinion har spurt 6.000 nordmenn om dei har tillit til tempoet på vaksinasjonen.

Vel ein av fire, 27 prosent, svarar at dei har tillit til at tempoet på vaksinasjonen i Noreg er effektivt. Annankvar nordmann svarer nei, medan resten veit ikkje. Tilliten ligg no 4 prosentpoeng lågare enn gjennomsnittet for januar.

– Tilliten til tempoet i vaksinasjonen svekte seg i slutten av januar då mutert smitte og forseinkingar i vaksineleveringar vart allment kjende. I februar aukar tilliten noko, men auken er langt ifrå overbevisande, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

I februar svarer fire av fem, 78 prosent, at dei vil ta vaksinen. Heile 90 prosent av dei over 60 år seier no ja.

– Klart fleire eldre vel no å seie ja til vaksine. Noko som også tyder på at jo meir reelle tilbodet om å faktisk kunne få vaksine verkar, desto fleire veljar å ta han, seier Clausen.

Tal NTB har innhenta tysdag viser at 172.000 personar har fått første dose av koronavaksinen, og 44.000 personar har fått den andre dosen.

