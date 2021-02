Foreldingsfristen for seksuelle overgrep kan bli fjerna

innenriks

I dagens lovverk har seksuelle handlingar som ikkje er penetrering, ein foreldingsfrist på inntil ti år, men no kan det gå mot eit fleirtal for ei lovendring på Stortinget, melder NRK.

Frå før har Frp, SV og Raudt opna for å oppheve foreldingsfristen for seksuelle handlingar, og no følgjer fleire parti etter. Mellom anna programfestar Senterpartiet at alle typar seksuelle overgrep skal kunne straffast, uavhengig av kor lenge det er sidan overgrepa fann stad.

Høgre har lenge meint at det har vore nødvendig med ein foreldingsfrist for å få offeret til å melde frå tidlegare.

– Men no har vi vurdert spørsmålet inn mot programarbeidet, og vi kjem til å leggje inn eit forslag om at vi vil vurdere foreldingsfristen for fleire typar seksuallovbrot, seier stortingsrepresentant for Høgre, Frida Melvær.

– Også Arbeidarpartiet vil vurdere om heile foreldingsfristen skal gå ut, seier justispolitisk talsperson Lene Vågslid. Ho har sendt eit skriftleg spørsmål til justisministeren om saka og forventar at regjeringa vil komme til Stortinget med eit forslag om lovendring.

– Når denne saka kjem, vil vi òg vurdere om heile foreldingsfristen bør gå ut, seier Vågslid.

(©NPK)