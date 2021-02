innenriks

– Det vi kjem til å gjere no, er å stemme for det vi er for, og mot det vi er mot. Vi kjem til å fremje forslaga våre og merknader i komiteane. Så må andre parti ta stilling til det, seier Framstegspartiets nestleiar Sylvi Listhaug til NTB.

Ho var først ute med bodskapen i VG. Frå no av er det slutt på forhandlingar mellom Frp og regjeringa.

– Framstegspartiet er slitne no av grå kompromiss, seier Listhaug.

