Frp vil ikkje forhandle meir med regjeringa

innenriks

– Det vi kjem til å gjere no, er å stemme for det vi er for, og mot det vi er mot. Vi kjem til å fremje forslaga våre og merknader i komiteane. Så må andre parti ta stilling til det, seier Frps nestleiar Sylvi Listhaug til NTB.

Ho var først ute med åtvaringa i VG.

Bodskapen er at det no er slutt på skytteldiplomatiet i Stortinget der Frp vekselvis har forhandla med regjeringspartia og med opposisjonen på venstresida.

I staden blir forhandlingane flytta inn i sjølve stortingskomiteane.

Ny strategi

Listhaug legg ikkje skjul på at elendige meiningsmålingar den siste tida er ein viktig del av forklaringa på linjeskiftet.

– Framstegspartiet er slitne no av grå kompromiss, seier ho.

– No treng vi å fremje dei forslaga vi meiner er riktige, i staden for å inngå sånne avtalar der du sjølvsagt får til litt, men også må vere med på ting som du kanskje ikkje er overbegeistra for.

Listhaug understrekar at Frp framleis kan stemme subsidiært for andre partiforslaget, slik at det blir mogleg å finne fleirtal for gode løysingar.

– Men det skal skje gjennom at vi fremjar forslaga våre i komiteane i staden for å sitje på evinnelege forhandlingsmøte med den eine eller den andre. Den tida er på sett og vis forbi.

Vil kutte arbeidsgivarperioden

Permitteringsordninga er det mest akutte spørsmålet. Der fremja regjeringa eit forslag i midten av januar om å forlengje den utvida permitteringsordninga til 1. juni.

Arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget skal levere innstillinga si i saka torsdag denne veka, og stortingsfleirtalet har allereie gått inn for å forlengje ordninga vidare til 1. oktober.

I tillegg krev Frp no at den såkalla arbeidsgivarperioden – altså perioden som arbeidsgivar må betale for – blir kutta frå ti til to dagar.

– Bedrifter kan risikere å måtte stengje ned på nokre timars varsel, då blir det vanskeleg for bedriftene viss dei samtidig må betale ut lønn i ti dagar til tilsette som ikkje får jobba. Forslaget vårt reduserer denne belastninga for bedriftene og er med på å tryggje arbeidsplassane, uttaler Frps arbeidspolitiske talsperson Erlend Wiborg i ein e-post til NTB.

I tillegg skal Stortinget ta stilling til ein større økonomisk krisepakke frå regjeringa som vart lagt fram ved månadsskiftet.

(©NPK)