Helsedirektoratet vil behalde strenge koronatiltak på Austlandet

innenriks

I ei fersk tilråding til skriv Helsedirektoratet at det stadig dukkar opp fleire tilfelle av meir smittsame variantar av koronaviruset i kommunane som i dag er underlagde strenge tiltak.

– Det er ikkje full oversikt over mogleg utbreiing, og det er ukjend smitteveg til fleire av dei smitta. Det er derfor uvisst når og kvar dei nye virusvariantane vart introduserte, og det er uklart kva utbreiing dei kan ha fått. Situasjonen er uoversiktleg, og i rask utvikling, heiter det.

Helsedirektoratet tilrår derfor regjeringa å vidareføre koronatiltak på strengaste nivå (ring 1) i Oslo, Halden og Sarpsborg.

Mutant kan bli dominerande

I tillegg blir det tilrådd ring 2-tiltak, som altså er noko mildare, i Nordre Follo, Ås, Asker, Bærum, Indre Østfold, Hvaler, Fredrikstad, Moss, Rakkestad, Råde, Skiptvet, Våler, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Rælingen og Nittedal.

Det blir opna for at Enebakk, Nesodden, Frogn og Vestby kan sleppe nasjonale tiltak, og i staden velje tiltak lokalt.

– Vi reknar det som sannsynleg at den engelske varianten kan bli dominerande i heile eller delar av landet i løpet av nokre veker eller månader. Konsekvensane av dette kan vere at epidemien kan bli vanskelegare å kontrollere, skriv Helsedirektoratet.

Vil trappe ned gradvis

Når det gjeld Oslo, blir det påpeika at kommunen har hatt ei positiv utvikling i smittepress, men at det framleis er behov for strenge tiltak.

Det blir likevel tilrådd ei gradvis nedtrapping av tiltaka i alle kommunane.

– Vi tilrår at det blir gjort hyppige vurderingar av om tiltaka bør vidareførast, skriv direktoratet.

I kommunane i ring 1 er det i dag full skjenkestopp, og kjøpesenter og treningssenter er stengde. I ring 2-kommunane kan likevel treningssentera vere opne for eigne innbyggjarar.