Koronafaste sesongarbeidarar får fornya opphaldsløyve, opplyser regjeringa

Koronapandemien har gjort at mange land har innført strenge innreiserestriksjonar. Saman med tilnærma full stans i flytrafikken, har dette ført til at sesongarbeidarane ikkje kjem seg heim. I Noreg har dette i hovudsak dreidd seg om sesongarbeidarar frå Vietnam.

– Det har vore viktig å få på plass ei ordning som gir føreseielegheit for både arbeidstakar og arbeidsgivar, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

– Næringa har vore oppteken av å få denne avklaringa slik at sesongarbeidarar som sit fast i Noreg, kan få moglegheiter til å jobbe og tene pengar medan dei er i landet, seier Bollestad vidare.

Krav om seksmånaders opphald

Direktør for Virke daglegvare, Ingvill Størksen, seier avklaringa er godt nytt for enkeltpersonar som står i ein vanskeleg situasjon, og for produsentar som treng kompetansen deira.

− Avklaringa er eit steg på vegen mot føreseielegheit for grøntnæringa, og dermed tilgangen til norskproduserte varer i kommande sesong.

For sesongarbeidarar frå land utanfor EU/EØS er det krav om seksmånaders opphald utanfor Noreg før dei kan få nytt sesongløyve. Det er denne regelen sesongarbeidarane som har vore i Noreg sidan 2020, no har fått unntak frå.

Unntaket gjeld berre for sesongarbeidarar som sit fast i Noreg på grunn av innreiserestriksjonar i heimlandet, som følgje av covid-19.

Fleire land

Ein viktig føresetnad for å få behandla søknad om sesongløyve, er moglegheita for å returnere til heimlandet etter at opphaldsløyvet går ut.

Koronapandemien har ført til at det er fleire land det er vanskeleg å reise tilbake til.

– Vi må unngå at vi får same problem framover, med sesongarbeidarar som ufrivillig blir sitjande fast i Noreg og ikkje får reist heim når dei ønskjer det. Slik det er no, vil vi derfor ikkje behandle søknader frå sesongarbeidarar som kjem frå land det er vanskeleg å returnere til, seier statsråden.

