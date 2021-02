Mann knivstukken i Stavanger – to sikta

innenriks

Mannen, som er i byrjinga av 30-åra vart natt til tysdag operert på Stavanger universitetssjukehus. Politiet opplyser tysdag morgon at tilstanden hans er stabil.

Politiet fekk melding om valdsepisoden ved 22-tida måndag kveld.

– Eit vitne på ei sentrumsnær adresse kontakta politiet og fortalde at ein mann hadde ringt på døra hans og fortalt at han var knivstukken. Patruljen vår fekk ein kort prat med han før han vart send til sjukehus, fortel operasjonsleiar Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB.

I løpet av natta er i alt fem menn i 20-30-årsalderen henta inn av politiet.

– To av dei har status som sikta, medan dei tre andre har førebels status som innhenta. Vi skal snakke med dei i morgontimane og utover formiddag, for å avklare kva som er skjedd her, seier Fenne-Jensen.

Han seier hendinga ikkje var tilfeldig vald. Alle dei involverte er kjende av politiet og det er ei forhistorie bak valdshendinga.

– Vi har teke beslag i ein kniv, men er usikker på om dette er våpenet som vart brukt, seier operasjonsleiaren.

