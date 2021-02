innenriks

– Eg står her med blanda kjensler, men vil likevel uttrykkje lette og takksemd over at arbeidet har gitt resultat, sa han under ein pressekonferanse tysdag kveld.

Då var det klart at ytterlegare to er funne omkomme.

– Vi har lenge vore klar over dei tøffe realitetane ved denne tragedien. Vi har visst at funn ikkje kunne medføre at nokon ville bli funne i live. Det som er viktig no, er at det er gjort greie for to personar, sa ordføraren.

