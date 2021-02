PST bekymra for utanlandsk oppkjøp og investeringar i Noreg

innenriks

Politiets tryggingsteneste (PST) løfta fram risikoen ved utanlandske oppkjøp og investeringar i Noreg då dei la fram den opne trusselvurderinga si måndag.

Tryggingstenesta åtvarar om at økonomiske verkemiddel kan brukast til å nå mange av dei same måla som ulovleg etterretningsoperasjonar. Oppkjøp og investeringar kan brukast til å få innverknad over norske avgjerder og prioriteringar.

«Dersom deler av drift og utvikling i norsk infrastruktur og nøkkelvirksomheter blir prisgitt andre lands politiske disposisjoner, vil Norge være sårbare for påvirkning og press», heiter det i rapporten.

Hamner og flyplassar

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold seier tryggingstenesta har merka seg ein del døme på det som kan vere strategiske oppkjøp av landeigedommar frå framande statar.

– Det kan dreie seg om eigedommar som kanskje ligg plassert i eit strategisk område, som flyplassar, hamnar eller i nærleiken av forsvarsanlegg, seier han til NTB.

PST-sjefen seier utfordringa er at ein har få verkemiddel for å hindre slik oppkjøp.

– Det er ikkje så enkelt, for vi lever i eit ope samfunn der kjøp og sal av eigedom og verksemder er normalt. Men av og til ser vi at nokre oppkjøp kan verke mistenkjelege, og særleg viss vi identifiserer kven som er oppkjøparane. Altså ikkje i første, andre eller tredje linje, men kven som eigentleg eig selskapet, seier Sjøvold.

– Kva er PSTs tilrådingar for å minimere risikoen?

– Utfordringa er at det ikkje er så mange verkemiddel vi har. Det handlar om kva moglegheiter ein har til å intervenere i ei kommersiell verksemd, seier Sjøvold.

Forsvarsministeren bekymra

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) seier det er dei enkelte sektorane som har ansvaret for å ha oversikt over kva bedrifter, område og naturressursar eigarar på området sitt som ein bør vere varsame med å selje til utlandet.

Han seier den nye sikkerheitslova som vart vedteken i 2018 gir lovheimel til å stanse slike sal.

– Kor stor er bekymringa di knytt til dette?

– Det er grunn til bekymring for at vi sel kritisk infrastruktur, det har vi sett mange døme på. Men det er ikkje slik at vi samtidig kan seie nei til utanlandsk eigarskap i Noreg, seier Bakke-Jensen.

Han peikar på at Noreg via Oljefondet sjølv er ein av dei største investorane ute i verda.

– Då må vi òg sjå med openheit og velvilje på at utanlandske investorar kjem hit, men så får vi i eit tryggingsbilete gjere nødvendige vurderingar, seier han.

Sp krev betre kontroll

Senterpartiet meiner det snarast må sikrast betre kontroll ved utanlandske oppkjøp av norsk infrastruktur, viktige bedrifter og naturressursar som jord og skog.

Partiet skuldar Høgre for å setje storkapitalisme føre norske tryggingsinteresser, og peikar på at regjeringa i Stortinget før jul varsla at dei ikkje vil gripe inn for å hindre kinesisk oppkjøp av gruverettar på Svalbard, og at dei lét tyske investorar i fjor kjøpe ein skogeigedom i Trøndelag større enn Oslo.

– Viss Høgre får det som dei vil, kan kven som helst kjøpe seg kontroll over norsk jord og norske matressursar. Det vil true tryggleiken, seier Sps forsvarspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete til NTB.

Frank Bakke-Jensen kallar Sps haldning til internasjonal handel for «nærsynt».

– Eg meiner vi skal vere for internasjonal handel og sjå med opne auge på internasjonale investorar som vil komme hit og investere. Og så skal vi gjere analysar av om dette er kritisk infrastruktur eller bedrifter sett i eit sikkerheitspolitisk risikobilete, seier han.

