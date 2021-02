Politimann dømd for vald mot psykisk sjuk pasient

innenriks

Retten fann det skjerpande at valden fann stad på legevakta i Arendal, som den 31 år gamle mannen som er fornærma i saka, hadde oppsøkt for å få hjelp, ifølgje NRK. Hendinga fann stad i januar i fjor.

Polititenestemannen er òg idømd ei bot på 25.000 kroner, i tråd med påstanden til aktor i Aust-Agder tingrett. I tillegg kjem ei oppreisning til valdsofferet på 15.000 kroner og sakskostnader på 5.000 kroner, skriv Agderposten.

Slaga fall i samband med at politiet vart tilkalla for å sørgje for at den psykiske sjuke mannen ikkje forsvann før han hadde vorte undersøkt. Tiltalte hevdar han handla i nødverje og vurderer å anke.

