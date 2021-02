Solberg varslar kamp mot ungdomskriminalitet i heile landet

innenriks

Saman med justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) heldt statsministeren tysdag digitale møte med ungdom og fagfolk i både Bergen og Drammen for å få innspel til ei ny stortingsmelding om barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet.

Stortingsmeldinga skal leggjast fram før sommaren og vil særleg sjå på dei store byane. Men statsministeren åtvarar mot å redusere ungdomskriminalitet til eit Oslo-problem.

– Sjølv om det er mykje fokus på Groruddalen og Søndre Nordstrand, så har vi tendensar til utfordringar med ungdomskriminalitet og organisert kriminalitet òg i Bergen, Kristiansand, Stavanger, Trondheim og så vidare. Det er viktig å ha fokus på dei andre byane òg, seier Solberg til NTB.

Ifølgje Mæland er ungdomskriminalitet eit problem som i større eller mindre grad gjeld alle dei tolv politidistrikta i Noreg.

Ho er bekymra for utviklinga og viser til at talet på personar under 18 år som blir dømde for alvorleg kriminalitet, har auka.

– Vi bur i eit land der det er trygt for ungdommar å vekse opp. Men når vi ser at fleire unge gjer seg skuldig i meir alvorleg kriminalitet oftare, så må vi ta tak i det, seier Mæland.

(©NPK)