innenriks

Den terrorsikta 16-åringen kan haldast i varetekt, har Borgarting lagmannsrett bestemt, melder NRK.

Politiets tryggingsteneste (PST) fekk fredag medhald av Oslo tingrett i kravet om å fengsle 16-åringen i to veker. Guten er sikta for førebuingar til terrorhandling etter at det vart funne stoff ekspertar i Kripos har analysert til å kunne utgjere eit farepotensial.

