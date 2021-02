Vaksinar styrkjer framtidsoptimismen

innenriks

Med vaksinasjonen i gang har folk byrja å sjå byrjinga på slutten av pandemien. Det skaper meir optimisme, meiner Finans Noreg-direktør Idar Kreutzer.

– Barometeret tyder no på at dei fleste hushalda er trygge på eigen økonomi, og har både middel og eit ønske om auka forbruk når store delar av befolkninga er vaksinert. Det vil bidra til å løfte aktiviteten i norsk økonomi, seier Kreutzer i ei pressemelding.

På minussida

Samtidig har eit fleirtal av befolkninga framleis låge forventningar til økonomien, og halvvegs i første kvartal 2021 endar hovudindikatoren endå ein gong på minussida med -5,1. Det er likevel betre enn fjorårets to siste kvartal, som enda på høvesvis -10,2 og -9,2.

Forventningsbarometeret er eit kvartalsvis samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS. Barometeret måler forventningane norske hushald har til eigen og økonomien i landet og består av fem enkeltindikatorar (spørsmål) som samlast i ein hovudindikator.

Eit positivt tal betyr at det er fleire optimistar enn pessimistar, og storleiken på talet viser kor mange fleire det er i den eine eller den andre gruppa.

Til samanlikning enda hovudindikatoren på same tid i fjor på 3,6.

Størst endring

Trua på at Noregs økonomi skal betre seg det kommande året, er den indikatoren som viser størst positiv endring sidan førre måling i november.

– Tala styrkjer trua på at norsk økonomi vil oppleve ei gjeninnhenting når ein stadig større del av befolkninga blir vaksinert og samfunnet opnar opp igjen, seier Kreutzer.

Indikatoren har styrkt seg frå -74,1 i siste kvartal i fjor til -63,4 i inneverande kvartal.

I tillegg viser barometeret at mange har stor tru på eigen økonomi. Her endar indikatoren på 22,9.

Meir på reise

Barometeret viser òg ein tydeleg vekst i ønsket nordmenn har om å bruke meir pengar på å reise.

Reiseindikatoren vart meir enn halvert gjennom pandemien, men stig no kraftig frå førre måling. Samtidig tyder barometeret på at folk er lei av å pusse opp heime.

– Vi har brukt pandemitida til oppussing, og no er det opplevingar vi søkjer, seier Kreutzer, som meiner dette er godt nytt for mellom anna reise- og turistnæringa.

– Mykje tyder på at desse aktivitetane vil ta seg markert opp så fort del vaksinerte i befolkninga stig og dei avgrensande tiltaka blir reverserte. Håpet vårt er at hushalda først og fremst aukar konsumet innanlands, for å få fart på norsk økonomi igjen.

Politisk skiljelinje

Barometeret viser òg at det går eit tydeleg skilje mellom respondentar som stemmer borgarleg, og dei som tilhøyrer den raudgrøne sida. Det er meir optimisme på borgarleg enn på raudgrøn side.

– Tala kan tyde på at veljarane til den borgarlege blokka har tiltru til at politikken som blir ført, er godt tilpassa den økonomiske situasjonen, seier Kreutzer.

(©NPK)