Ap opnar for oppløysing av tvangssamanslåtte kommunar

Det er tidlegare kjent at partiet meiner at tvangssamanslåtte regionar kan gå tilbake til dei opphavlege fylka, dersom dei ønskjer det. No opnar Ap for at det same skal gjelde for samanslåtte kommunar, skriv Nationen.

– I kommunane gjeld det same prinsippet om frivilligheit, men då må det jo vere dei nye kommunestyra i dei nye kommunane som må ta ei avgjerd om det, seier partisekretær Kjersti Stenseng.

Men Stenseng seier dette ikkje vil vere eit hovudmål for Ap i regjering, og ho trur ikkje at mange samanslåtte kommunar faktisk ønskjer å gå tilbake.

