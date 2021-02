Bollestad ønskjer seg fleire matdyrkarar i byen

innenriks

Det får NTB stadfesta av Landbruksdepartementet.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) er likevel full av lovord om den nye satsinga.

– Stadig fleire oppdagar gleda ved å dyrke jorda og hauste sin eigen mat. No får vi endeleg ein nasjonal strategi for urbant landbruk for å stimulere til at endå fleire lokalsamfunn legg til rette for meir landbruk i byar og på tettstader, seier Bollestad i ei pressemelding.

Interessa aukar

Ho viser til at interessa for urbant landbruk har teke seg kraftig opp det siste tiåret. Frå 2010 til 2017 vart talet på ventelister for å få ein parsellhage firedobla.

– Vi kan bruke mange fleire areal til matproduksjon, både på takflater og på bakken. Det er berekraft i praksis, seier statsråden.

Den nye strategien inneheld tre innsatsområde: berekraftig by- og stadsutvikling, auka kunnskap om berekraftig matproduksjon og auka berekraftig verdiskaping og næringsutvikling. Strategien inneheld tiltak for kvart innsatsområde.

Rettleiar

Når det gjeld sjølve tiltaka, er utarbeiding av ein rettleiar for urbant landbruk det mest konkrete.

Regjeringa vil elles «vurdere om det er behov for justeringer i lover eller forskrifter», «invitere til samarbeid med innvandrerorganisasjoner», og dessutan «bidra til økt kunnskap om urbant landbruk» og «stimulere til økt verdiskaping og næringsutvikling».

Ved sida av Landbruks- og matdepartementet har fem departement vore involverte i arbeidet med nysatsinga.

Noregs forskingsråd, Innovasjon Noreg, næringsliv, statsforvaltarane, kommunar, forskingsmiljø og ei rekkje organisasjonar har òg bidrege med verdifulle innspel i utarbeidinga av strategien, heiter det i pressemeldinga.

(©NPK)