Equinor sel seg ut av Bakkenfeltet i USA for 900 millionar dollar

– Vi tek grep for å auke lønnsemda i Equinors internasjonale olje- og gassverksemd. Dagens annonsering om at vi går ut av Bakkenfeltet, er eit viktig steg i denne prosessen, seier Al Cook, konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt i Equinor, i ei pressemelding.

Han seier selskapet har samarbeidd med Grayson Mill Energy om å verne arbeidsplassar og sørgje for overføring av ekspertise på best mogleg måte.

– Ved å selje eigardelane våre i Bakkenfeltet realiserer vi inntekter som kan nyttast på meir konkurransedyktige eigedelar i porteføljen vår og dermed skape høgare verdi for aksjonærane våre, heiter det vidare.

