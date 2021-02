FHI: Nedgangen flatar ut, men færre testar seg

innenriks

Det vart meldt om 1.835 smitta i veke fem. Dei siste to vekene har kurva flata ut, men nedgangen har likevel vore på 61 prosent sidan nyttår.

– Delen er framleis låg, summerte avdelingsdirektør Line Vold på ein pressekonferanse onsdag.

Smittetrenden er søkkande, og det såkalla R-talet er på 0,8, ifølgje vekerapporten frå Folkehelseinstituttet.

Samtidig er det no færre som testar seg. Talet sokk med 14 prosent samanlikna med veka før. Av dei som testar seg, er det no fleire som får positive svar (1,73 prosent, opp frå 1,57 prosent).

Nesten alle som testar seg no, gjer det fordi dei anten er kontakta av smittesporarar eller fordi dei har symptom på covid-19. Berre nokre ganske få personar gir opp andre grunnar, som grensepassering. Fire personar testa seg etter å ha vorte varsla gjennom appen Smittestopp.

Følgjer med på mutantane

Folkehelsestyresmaktene har den seinare tida vore spesielt bekymra for dei nye virusmutasjonane. Hittil er det oppdaga 436 tilfelle av det engelske muterte viruset her i landet og ti tilfelle av den sørafrikanske varianten etter at litt over 3.000 prøver er plukka ut for vidare analyse.

Vold understrekar at delane ikkje er representative. Prøvene blir plukka ut frå stader der det er utbrot eller område som kommunelegen har meldt inn. Så langt er 9,2 prosent av alle smittetilfelle i januar og februar analysert vidare.

– Det er altså stader der ein har høgare sannsyn for å finne desse nye variantane, sa Vold.

Dei fleste tilfella er knytte til importsmitte eller nærkontaktane deira, og dessutan utbrot i Oslo, Nordre Follo, Halden, Ulvik og Bergen og eit par andre stader.

Det er framleis avgrensa med informasjon om dei nye virusvariantane, og særleg korleis dei oppfører seg i norske forhold og med dei smittevernavgrensingane som styresmaktene har sett i verk.

– Vi har ikkje haldepunkt for å seie om den engelske eller sørafrikanske varianten gir meir eller mindre alvorleg sjukdom, men det er reist spørsmål, og det er noko vi undersøkjer nærare, sa Vold.

Færre alvorlege sjuke

Det har òg vore ein tydeleg nedgang i talet på nye innleggingar på sjukehus. Førre veke vart 33 personar lagde inn, medan talet i lengre tid har lege på mellom 80 og 100 personar.

I tillegg er det færre som blir så sjuke at dei må ha intensivbehandling (seks førre veke), og det blir òg meldt om færre dødsfall – ni førre veke, medan det var 21 veka før.

Blant nye pasientar førre veke, var éin av tre fødde utanfor Noreg. Det har vore ein tydeleg nedgang i talet på nye innleggingar i denne gruppa dei siste vekene, ifølgje FHI.

Smitten aukar i fem fylke

Smittesporing viser at det har vore ein nedgang i importsmitte. Lokale utbrot førte til aukande tal på melde tilfelle i fleire fylke førre veke.

– Forsterka tiltak er innført i fleire kommunar i Oslo-området, Viken og Vestland og skaffar betre oversikt over omfanget av utbrota med den engelske og sørafrikanske virusvarianten for å redusere risiko for vidare smittespreiing, skriv Folkehelseinstituttet i rapporten.

Oslo har flest smittetilfelle dei siste to vekene, men opplever samtidig ein nedgang i smitten på 30 prosent sist veke. Smittetrykket aukar derimot i fire fylke: Agder, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.