innenriks

– Dei siste dagane har vi lagt inn fire personar frå rusmiljøet i byen. Dette er personar som har høg fare for å spreie smitten og som ikkje har vore villige til å isolere seg, seier kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik til avisa.

Han peikar på at det finst ei avgjerd som gir opning for å isolere folk med tvang i samband med koronapandemien, men at denne har vore lite brukt før den siste veka.

