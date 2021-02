Forsvaret skaffar gratis bind og tampongar til soldatar

innenriks

– Vi vil rekvirere det gjennom forsyningssystemet, slik som vi gjer med kakao og skokrem, seier hærsjef Lars Lervik til bladet.

Linnea Huseby Røbech, hovudtillitsvalt for Hæren, har uttalt at soldatane bør få til dømes bind og tampongar i felt, slik som det er med mat og andre forbruksartiklar. Ho får ros av sjefen for Hæren for å ha teke opp temaet.

– Vi har hatt ein rask gjennomgang av saka, og Hæren vil umiddelbart setje i gang tiltak for å sikre at bind og tampongar blir tilgjengeleg for soldatane i garnison og felt, seier Lervik.

