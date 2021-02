Høie: Besøksreglar på fødeavdelingar bør avgjerast lokalt

innenriks

– Restriksjonane vi har i dag, er i stor grad lokale restriksjonar som er knytte til risikoen og situasjonen lokalt. Det er nasjonale retningslinjer om dette, men dei er òg veldig klare på at det er smittesituasjonen lokalt som avgjer, seier Høie på spørsmål frå NTB på pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag.

Han seier dette kjem av frykt for smitteutbrot på sjukehus ved at pårørande som er koronasmitta, får ei moglegheit til å komme på besøk.

– Det er det døme på. Då må ein stengje ned, og mange får ein ganske kraftig reduksjon i bemanninga, som igjen vil gå ut over dei fødande. Så dette er ei veldig vanskeleg vurdering som blir gjord best lokalt. Men vi er veldig klare på at vi ikkje skal ha strengare reglar enn det som er nødvendig, seier Høie.

På spørsmål om han synest regelverket som blir praktisert, er rimeleg, understrekar Høie at det ikkje er mogleg å vurdere kvart enkelt regelverk på kvart enkelt sjukehus.

– Vi er avhengig av at det blir gjort kloke lokale vurderingar basert på dei retningslinjene vi har fått frå Helsedirektoratet. Så har vi sett gjennom pandemien at det har vore nokre døme på at ein har hatt strengare reglar enn det eigentleg har vore grunnlag for, men så har vi dessverre òg sett det motsette nokre gonger.

