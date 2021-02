Høie: Vi kan ta kvardagen tilbake på tre steg

innenriks

På pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen onsdag snakka Høie om korleis Noreg skal få kvardagen tilbake.

Jobben som allereie er gjort under pandemien, strenge innreisereglar og at vaksinasjonen er godt i gang gjer at grunnlaget ligg til rette for å ta kvardagen tilbake ved å følgje tre viktige steg.

Det første steget er å slå ned lokale utbrot.

– Det har vi vist at vi klarer. Nordre Follo opplevde det første utbrotet av den engelske virusvarianten. Etter tre veker er dette slått ned. Vi har styrkt overvakinga av dei meir smittsame variantane og etablert ringar av strengare tiltak rundt utbrota.

Det andre steget er å behalde kontrollen nasjonalt gjennom dei tiltaka som gjeld i heile landet.

– Fram til vi har vaksinert ein vesentleg del av risikogruppene og helsepersonell, som står i første linje, må vi vere førebudde på at dei nasjonale tiltaka vil vere meir omfattande enn dei var på det lågaste nivået i sommar og tidleg haust, seier Høie.

Det tredje og siste steget er framleis sterk kontroll med grensene for å redusere risikoen med import av smitte.

– Dette er ekstra viktig når vi trur at mange land rundt oss har ein større del av smitten av dei mest smittsame variantane, seier Høie.

(©NPK)