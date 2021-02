Halve overskotet kom i siste kvartal for Storebrand

innenriks

Det er ein markant oppgang i siste kvartal, som enda på 909 millionar for eit år sidan. For året sett under eitt er resultatet svakare enn i 2019, som enda med eit overskot før skatt på 2.593 millionar.

Finanskonsernet løftar fram resultatet før amortisering, som med sine 1.225 millionar kroner i pluss er det beste nokosinne.

– Storebrand leverer det sterkaste kvartalsresultatet sitt, drive av vekst i forvaltningskapital og forsikringspremiar. Konsernresultatet auka med 19 prosent frå same periode i fjor, seier konsernsjef Odd Arild Grefstad i kvartalsrapporten som vart lagt fram onsdag.

Inntektene i fjor vart på 5,68 milliardar kroner, og 1,67 milliardar kom inn i siste kvartal. Året før var tala høvesvis 5,1 og 1,56 milliardar.

Driftsresultatet enda på 2,43 milliardar for 2020 sett under eitt og 926 millionar i årets tre siste månader. I 2019 enda drifta i pluss med 2,3 milliardar kroner, medan det siste kvartalet gav eit driftsoverskot på 707 millionar.

Rundt halvannan milliard av fjorårets overskot går til utbetaling av utbytte på 3,25 kroner per aksje.

