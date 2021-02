Helsedirektøren trur at ting blir betre om 100 dagar

innenriks

Helsedirektøren seier vi har hatt ein kraftig nedgang i talet på smitta sidan nyttår, men at dei nye muterte variantane skaper stor uvisse.

Derfor er det òg innført strenge koronatiltak nasjonalt, og enkelte stader endå strengare tiltak. Guldvog seier det er krevjande å argumentere for å få med befolkninga på at det er bra å halde smittetala låge med strenge tiltak framover.

Ifølgje VG er det no 59 prosent som støttar tiltaka som er sett inn, og støtta er lågast i den yngste aldersgruppa. På fire veker har tilliten sokke frå 70 prosent.

– Det er veldig mange som er veldig lei, og det skjønner vi naturlegvis. Det blir reflektert i den endra tilliten, seier helsedirektøren.

Men han ser for seg ein langt betre kvardag om ikkje veldig lenge.

Betre om 100 dagar

– Om mellom 100 og 150 dagar trur eg at liva vi har, vil vere veldig annleis enn det vi har i dag. Eg har naturlegvis ingen garanti for dette, for det kan vere ting som skjer som gjer at vi får nye endringar. Men vi jobbar for at vi står i eit løp 100 til 150 dagar fram i tid, seier Guldvog.

På spørsmål om korleis helsedirektøren ser for seg kvardagen om 100 til 150 dagar, svarer Guldvog at ein del av tiltaka vi har i dag, då kan lettast på.

– At vi då kan samlast i litt større tal i heimane våre, og at vi kan ha arrangement i litt større storleik. Det vil vere mindre restriksjonar, i alle fall på innanlandsreiser. Og eg vil tru at barne- og ungdomsidretten, og kanskje òg vaksenidretten, kan starte i mykje større utstrekking.

– Kultursektoren trur eg òg kan opne opp på ei rekkje arenaer, seier han vidare.

Avhengig av vaksine

– Alt er avhengig av at vi får vaksinert dei som er mest utsette og forhåpentleg òg ein stor del av dei som er over 45 år. Kanskje òg ned mot 18 år, i alle fall i løpet av sommarferien.

Derfor meiner helsedirektøren at det no er viktig at det blir spreidd ein bodskap om håp.

– Altså kva det er mogleg å oppnå. Sånn at vi i fellesskap kan sjå fram mot noko som vi ønskjer oss, og jobbe aktivt for det. At vi ikkje blir heile tida avgrensa av at ein tenkjer at alt kan gå gale.

– Det er faktisk mogleg å gå inn i sommarferien med vesentlege lettar.

(©NPK)