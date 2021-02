Innreiserestriksjonane blir forlengde med nokre endringar fram til mars

innenriks

– Vi er i ein situasjon der pandemien har teke ei ny retning med muterte virus som smittar meir og raskare. Det betyr at vi ikkje kan gå tilbake til det regimet vi hadde, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) på ein pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag ettermiddag.

Ho understreka at smittesituasjonen i Europa tilseier at vi må avgrense reisene til Noreg, og derfor blir innreiserestriksjonane vidareførte, i første omgang til 28. februar.

Det blir no jobba med å få på plass moglegheit for unntak som gjeld bedrifter med såkalla næringskritisk personell. Denne tryggingsventilen kan vere i bruk frå rundt 20. februar.

Helsedirektoratet har tilrådd at innreisetiltaka skal forlengjast for å forseinke import av nye virusvariantar og å få på plass nødvendige risikoreduserande system for å avgrense importsmitte.

Sidan 29. januar har innreise til Noreg berre vore tillate for personar med nødvendige formål. Restriksjonane skulle i første omgang vare fram til torsdag denne veka.