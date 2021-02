Korona og låge oljeprisar gav Equinor-smell

innenriks

– Resultata våre er påverka av marknadsuro igjennom året, men sterke kostnadsforbetringar og kapitaldisiplin gav positiv netto kontantstraum for kvartalet og for året samla sett, seier konsernsjef Anders Opedal i ei børsmelding.

Han viser til at den norske petroleumsgiganten leverte meir enn 3,7 milliardar dollar i innsparingar og kostnadsreduksjonar i fjor, godt over det han seier er ambisjonen for handlingsplanen for å styrkje finansiell robustheit som selskapet lanserte i mars.

– Vi er godt posisjonerte for verdiskaping og sterk kontantstraum i 2021 og åra framover, seier Opedal.

Sel tapssluk i USA

I kvartalsrapporten kjem det fram at Equinor har vedteke å selje eigardelen i Bakkenfeltet i USA for 900 millionar dollar. Feltet var det største oppkjøpet til selskapet, men har vist seg å bli eit enormt tapssluk. Kjøpar er Grayson Mill Energy.

Opedal fortel at salet er eit ledd i behovet for å optimalisere olje- og gassporteføljen og dermed styrkje lønnsemda til selskapet. Det må til for å gjere selskapet meir robust for framtida.

– Ved å selje eigardelane våre i Bakkenfeltet realiserer vi inntekter som kan nyttast på meir konkurransedyktige eigedelar i porteføljen vår og dermed skape høgare verdi for aksjonærane våre.

Tidenes verste

I fjerde kvartal hadde Equinor eit positivt justert driftsresultat på 0,76 milliardar dollar, medan det altså var eit underskot etter skatt på 0,55 milliardar dollar. Det justerte driftsresultatet er tidenes verste for selskapet, og ein må heilt tilbake til botnen i oljekrisa i 2016 for å finne liknande svake tal, skriv Dagens Næringsliv.

Analytikarar hadde på førehand sett for seg eit negativt resultat på 409 millionar dollar, men det vart altså mykje verre.

Dei totale driftsinntektene i koronaåret 2020 fall med heile 18,5 milliardar dollar – svimlande 154 milliardar kroner. Medan selskapet hadde eit justert driftsresultat i 2019 på 9,2 milliardar dollar, enda 2020 med minus 3,4 milliardar. Resultat etter skatt gjekk frå eit overskot på 1,8 milliardar dollar i 2019 til minus 5,5 milliardar i fjor.

Produksjon og investeringar

I dei siste tre månadene i fjor fall produksjonen til rett over 2 millionar fat per dag, ein nedgang frå cirka 2,2 millionar fat i same tremånadersperiode i 2019. Totalt ventar selskapet at eigenproduksjonen vil minke med rundt 50.000 fat kvar dag i 2020 på grunn av planlagt vedlikehald.

For 2021 og 2022 planlegg Equinor å redusere investeringane frå tidlegare anslåtte 10 til 12 milliardar dollar til 9 til 10 milliardar no. Samtidig vil produksjonsveksten vere omtrent uendra på rundt 3 prosent kvart år fram til 2026.

Medan den justerte kostnaden for leiteverksemda utgjorde 440 millionar dollar i fjerde kvartal 2019, hadde kostnaden auka til 1,25 milliardar eitt år seinare. Det gjekk føre seg boring i tolv brønnar ved årsskiftet, og totalt fullførte Equinor 34 leitebrønnar med 16 kommersielle funn og éin brønn under vurdering gjennom året som gjekk.

Aukar utbyttet

Styret har foreslått for generalforsamlinga eit kontantutbytte på 12 cent per aksje for fjerde kvartal, ein auke på éin cent.

Driftsresultatet etter den internasjonale rekneskapsstandarden IFRS som Equinor er bunde av gjennom EØS-avtalen, viser eit driftsresultat på minus snaue 1 milliard dollar og eit underskot på 2,41 milliardar dollar etter netto nedskrivingar på 1,3 milliardar dollar.

Equinor set elles ein ambisjon om å bli eit klimanøytralt selskap innan 2050 for å skape verdi som leiande selskap i det grøne skiftet.

